Covid: un decesso e 805 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Si registra in Alto Adige un altro decesso di un paziente covid, si tratta di un uomo 80enne. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.492. I nuovi casi sono 805 (17 pcr e 788 test antigenici).

7.131 altoatesini sono in quarantena, mentre 618 sono stati dichiarati guariti. Il numero dei ricoveri per il momento non è stato aggiornato. (ANSA).