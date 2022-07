Covid: finora 675 quarte dosi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Anche in Alto Adige, da mercoledì 13 luglio, tutte le persone di età superiore ai 60 anni possono prenotarsi per il secondo richiamo vaccinale (quarta dose), a condizione che la vaccinazione o l'ultima infezione da Covid-19 risalgano a più di 120 giorni fa. Esiste anche la possibilità di un secondo richiamo per i cosiddetti "ultrafragili", cioè pazienti a rischio di età superiore ai 12 anni. L'offerta vaccinale ha avuto un buon riscontro: al 14 luglio, sono già state somministrate 380 quarte dosi a persone di età compresa tra i 60 e i 80 anni.

Negli ultimi sette giorni, alle persone residenti in Alto Adige, sono state somministrate 933 dosi di vaccino. Di queste, 27 erano prime dosi, 22 seconde dosi, 208 terze e 675 quarte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile, vale a dire dai cinque anni in su, è ora del 78,85% (situazione al 14 luglio 2022). (ANSA).