Troppa cocaina, si sente male in caserma carabinieri Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Poco dopo essere stato fermato dai carabinieri di Bolzano per un controllo, ma poco prima aveva assunto troppa cocaina e così si è sentito male. La pattuglia aveva infatti notato l'uomo camminare in via Claudia Augusta.

Visto che i carabinieri stavano invertendo la marcia, l'uomo ha iniziato a correre e ha gettato a terra un involucro azzurro. I militari lo hanno raggiunto e fermato nonché hanno recuperato l'involucro, scoprendo che conteneva quasi venti grammi di cocaina. L'uomo ero privo di documenti e quindi è stato portato in caserma, arrivato lì ha detto di sentirsi male poiché probabilmente ne aveva sniffata troppa. A questo punto un'ambulanza ha portato l'uomo in ospedale.

Secondo i carabinieri, il consumo di droghe in provincia è a un libello allarmante. I soli carabinieri nel primo semestre 2022 hanno segnalato al Commissariato del Governo quali tossicofili, per le conseguenti sanzioni, 182 persone, di cui un numero rilevante di minorenni. (ANSA).