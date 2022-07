Paez vince per la 4. volta la Südtirol Dolomiti Superbike

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - Leonardo Paez, colombiano della Soudal Leecougan, col tempo di 4h43'30", ha vinto per la quarta volta la gara mountainbike Südtirol Dolomiti Superbike che si è svolta oggi in Val Pusteria con partenza a Villabassa. La gara regina di 123 km con ben 3400 metri di dislivello ha visto al via ben 16 ori mondiali e 2 ori olimpici, oltre a campioni europei e nazionali.

Il tedesco Andreas Seewald ha chiuso in seconda posizione, seguito dal ciclocrossista ceco Lubomir Petrus, mentre in volata l'altoatesino e neocampione europeo Fabian Rabensteiner si è piazzato in quarta posizione.

Fra le donne si è imposta Claudia Peretti (Team Olympia) che nella 85 km ha dominato dall'inizio alla fine (3h45'17"). In seconda posizione la tedesca Adelheid Morath, mentre ha concluso sul terzo gradino del podio Debora Piana. (ANSA).