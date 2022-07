Sequestro di 34 kg di cocaina sull'Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Un camionista in transito sull'autostrada del Brennero, diretto a sud, è stato fermato per un controllo dalla polizia stradale alla barriera di Vipiteno.

Nascosti nella cabina di guida del camion sono stati scoperti e sequestrati 34 chilogrammi di cocaina. L'uomo, un cittadino albanese residente in Italia, è stato arrestato e si trova ora in carcere a Bolzano. Mercoledì si terrà l'udienza di convalida dell'arresto. La droga non era destinata al mercato altoatesino. (ANSA).