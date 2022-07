Covid: ancora un decesso in Alto Adige, 577 i nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - Si regista un nuovo decesso per Covid-19 in Alto Adige, che porta il numero complessivo dei morti causati dalla pandemia a 1.486. Il numero dei contagi individuati nelle ultime 24 ore è pari a 577, di cui 23 individuati con i tamponi Pcr (a fronte di 370 test) e 554 con gli antigenici (su 2.228 test). Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda sanitaria di Bolzano.

L'incidenza maggiore dei contagi si rileva nella popolazione in età compresa tra i 40 e i 49 anni (16,1%) e tra i 50 e i 59 anni (19,4%). Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.645, i nuovi guariti 444. (ANSA).