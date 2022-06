Ragazza americana cade da balcone in Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Una turista americana di 17 anni ha riportato gravi ferite cadendo dal balcone dell'albergo - residence, nel quale alloggiava a Selva di Val Gardena. Dopo le ore 23 la giovane del Nevada è precipitata da un'altezza di sei metri, fortunatamente il prato sottostante ha attutito il colpo.

La ragazza ha riportato varie fratture ma non ha mai perso i sensi ed è stata ricoverata all'ospedale di Bolzano. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del fatto, ma per il momento si esclude la responsabilità di terzi. (ANSA).