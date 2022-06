Covid: 633 nuovi contagi in Trentino, zero decessi

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - Il bollettino giornaliero Covid-19 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riporta 633 nuovi casi di contagio, di cui 13 individuati con i tamponi molecolari (su 216 test effettuati) e 620 con gli antigenici (su 2.068 test effettuati). I casi attivi in Trentino sono 3.313. Non si registrano nuovi decessi.

I pazienti ricoverati sono 46, nessuno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati sette nuovi ricoveri e sette dimissioni.

Le dosi di vaccino somministrate sono 1.226.343, di cui 428.407 seconde dosi e 347.260 terze dosi. (ANSA).