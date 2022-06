Caldo: superato il limite dei 35 gradi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Allerta arancione nell'area di Bolzano a causa delle temperature elevate. "Il limite dei 35 gradi oggi verrà superato soprattutto nella conca di Bolzano - riferisce il meteorologo Günther Geier dell'Ufficio meteorologico provinciale presso l'Agenzia per la protezione civile - masse d'aria subtropicali provocheranno oggi in Alto Adige temperature estreme. Nell'aria surriscaldata si concentrerà molta energia che in serata e nella mattinata di domani darà vita ad alcuni temporali, in qualche caso di una certa intensità".

"A causa delle temperature estreme, il bollettino di allerta riporta oggi il livello arancione, il secondo più elevato della scala", spiega il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer. (ANSA).