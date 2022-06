Covid: 480 nuovi casi in Alto Adige, 50 ricoveri in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Nessun nuovo decesso, ma 480 nuovi casi di Covid-19 vengono segnalati in Alto Adige dal bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale. Delle nuove infezioni, 21 sono state rilevate sulla base di 407 tamponi pcr (100 dei quali nuovi test) e 459 sulla base di 1.713 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono sempre 50, così come uno è ancora in terapia intensiva. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.180 (281 in più rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 199 per un totale di 219.139. (ANSA).