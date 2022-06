Auto tampona camion in coda in A22, morta sul colpo 32enne

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Una ragazza di 32 anni di origini marocchine ma residente in Trentino, a Mezzolombardo, F.B., è morta la scorsa notte, poco prima delle 2, in un incidente stradale avvenuto sulla A22 del Brennero in direzione nord.

Da quanto si apprende, forse per un errore, un colpo di sonno o una distrazione - dal momento che la polizia stradale non ha trovato segni di frenata - la giovane ha tamponato violentemente un mezzo pesante che era fermo in corsia di marcia, in coda assieme ad altri veicoli a causa di un incidente avvenuto poco prima. (ANSA).