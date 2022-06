Siccità, razionata l'acqua a Tesimo

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - A Tesimo il problema della siccità si fa sentire, l'acqua non basta e così il sindaco Christoph Matscher ha disposto il razionamento, già nel fine settimana.

Nel fine settimana la questione è migliorata, perchè è affluita più acqua nei serbatoi, ma la situazione resta al limite.

"L'acqua, dice il sindaco, si può usare per bere e per fare la doccia, stando attenti a non sprecarla, ma nun può più essere usata per il verde privato. E' un grande problema se nei serbatoi di acqua confluiscono solo 3-4 litri al secondo, mentre ne servono da 8 a 10 litri. Alla lunga non funziona", così il sindaco che sostiene di aver allertato i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, per iniziare col trasporto di acqua con le autobotti, qualora la situazione non dovesse migliorare.

