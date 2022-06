Almalaurea: laureati trentini spiccano per regolarità

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - "Laureati e laureate UniTrento spiccano per regolarità: quasi 70 su 100 si laureano in corso (rispetto a una media nazionale di 61) e per aver compiuto un'esperienza di studio all'estero come l'Erasmus (17,3% vs 8,5%, più del doppio del dato italiano). Noto poi un apprezzamento dei servizi in linea con il passato. Laureati e laureate, infatti, esprimono soddisfazione per il rapporto con il corpo docente (91,5%), per le aule (94,5%) e per l'esperienza universitaria nel suo complesso (92%)". Così, in una nota, il rettore dell'Ateneo di Trento, Flavio Deflorian, interviene sul XXIV Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale di laureati/e delle università italiane del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.

Rispetto alla condizione occupazionale, Deflorian osserva: "Si conferma un ottimo posizionamento di UniTrento con la piena occupazione a cinque anni (tasso del 95% rispetto all'89% in Italia) e con quattro punti sopra la media nazionale già a un anno dalla laurea. Anche la retribuzione mensile netta è un po' superiore a quella nazionale sia a un anno (1.456 rispetto a 1.407) sia a cinque anni (1.691 rispetto a 1.635) e questo è un indice dell'apprezzamento delle professionalità che escono dall'Ateneo di Trento da parte del mondo del lavoro". (ANSA).