Carabinieri: nel 2021 perseguiti 80% dei reati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Su 12.303 reati registrati in provincia di Trento nel 2021, 9.794 sono stati perseguiti dalle sei compagnie di carabinieri presenti sul territorio. Il dato è stato reso noto durante la celebrazione per i 208 anni dell'arma, svoltasi sul Doss Trento, nel capoluogo trentino.

Del totale dei reati perseguiti, in 2.491 casi sono stati individuati i responsabili. Le persone denunciate sono state 3.151, 230 quelle arrestate. Di queste, 89 sono state arrestate per reati connessi alle sostanze stupefacenti, 214 i denunciati e 327 le persone segnalate. La droga sequestrata è pari a 115 chilogrammi.

Nel corso dell'anno, si sono svolti 32.729 servizi di controllo della pattuglie in auto, 414 di pattuglie a piedi, 5.410 servizi di ordine pubblico, 1.681 servizi della pattuglie sugli sci. Le persone identificate sono state 223.583, gli automezzi controllati 139.131, gli incidente stradali rilevati 935, le aziende e gli esercizi controllati 44.352 e 9.642 gli sciatori controllati.

Gli interventi su chiamata sono stati 13.996, mentre le contravvenzioni del Codice della strada 5.248.

Per quanto riguarda la legge codice rosso, i carabinieri hanno notificato nove provvedimenti di allontanamento, comunicato 55 proposte di ammonimento, registrato 138 denunce ed effettuato nove arresti. (ANSA).