Carabinieri: comandante Trentino,baluardo difesa popolazione

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Il comando provinciale dei carabinieri di Trento ha festeggiato il 208/o anniversario dalla fondazione dell'arma, avvenuta nell'estate del 1814. La cerimonia, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali e le autorità militari del Trentino, ha avuto luogo sul Doss Trento, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

"Il Doss Trento già 2.000 anni fa, per via della sua conformazione, era luogo di rifugio e protezione, baluardo per la difesa della popolazione. L'arma da oltre 200 anni ha questo ruolo, sentendosi custode del quieto vivere della popolazione, in periferia e nei centri abitati, dove condivide questo privilegio con i colleghi della Polizia di Stato, attraverso un coordinamento oggi più che mai concreto e funzionale. Vigiliamo questo magnifico territorio trentino per 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, e in ogni condizione", ha detto durante la cerimonia il colonnello Matteo Ederle, alla guida del comando provinciale dallo scorso febbraio.

Nel suo intervento, Ederle ha ricordato come il "territorio goda anche in periferia di ottima salute, soprattutto con riferimento ai classici reati predatori", ed ha rinnovato l'impegno dell'arma l'intercettare ogni "patologia che possa minare la serenità e l'eccellenza raggiunte in Trentino". A tal riguardo, ha citato l'operazione "Perfido", contro le infiltrazioni della criminalità orgnaizzata nel settore del porfido, e l'attività di controllo contro i reati ambientali.

