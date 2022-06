Festival economia Trento: Fugatti, questa è terra pluralismo

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Trento si conferma la capitale del Festival dell'economia. Questa è la terra del pluralismo, che ha favorito il dialogo anche tra personalità con sensibilità molto diverse". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto durante l'evento di chiusura della 17esima edizione.

"Abbiamo aperto un nuovo corso per il Festival, dove si è scommesso sulla valenza scientifica dei relatori (confermata dalla presenza di 8 premi Nobel), sia sul linguaggio semplice per parlare di temi economici a giovani e famiglie, grazie al #FuoriFestival", ha aggiunto Fugatti.

"Il prossimo anno il Festival diventerà maggiorenne e potremo concederci qualche libertà in più: in collaborazione con tutti gli enti coinvolti (Comune, Università, Sole 24 Ore e Provincia) sapremo farlo crescere al meglio. Arrivederci all'anno prossimo", ha concluso. (ANSA).