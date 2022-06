Festival economia Trento: Tamburini, recuperare il dialogo

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Per uscire dal disordine per entrare nell'ordine, è prioritario recuperare il dialogo tra portatori di convinzioni opposte. È con questa prospettiva è possibile trovare la pace". Così il il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, intervenuto durante l'evento di chiusura della 17/a edizione dell'evento che per quattro giorni ha colorato di arancione il capoluogo trentino.

Tamburini ha evidenziato come il primo Festival organizzato dal suo giornale è stato realizzato in continuità col passato, grazie alla presenza di grandi nomi del mondo accademico, ma puntando la lente anche sui temi che interessano le piccole e medie imprese. (ANSA).