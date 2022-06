Festival Trento: Ianeselli, capitale di chi vuole informarsi

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Una città che ogni anno diventa capitale delle persone che vogliono informarsi e che cercano di comprendere la realtà". Così il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, alla cerimonia conclusiva del Festival dell'economia di Trento. Il sindaco ha parlato di un timore inziale rispetto al fatto che la kermesse, con il cambio di organizzazione non fosse pluralista. Timore svanito, ha aggiunto, data la ricchezza delle opinioni diverse a confronto nei giorni del Festival.

Quindi la parola è passata al ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che ha osservato come le diverse realtà organizzatrici abbiano saputo fare squadra: "Dopo questo rilancio, il Festival potrà crescere ulteriormente".

Il rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, ha parlato dell'importante collaborazione messa in campo tra i diversi soggetti coinvolti: "Tanti universitari ad ascoltare le personalità sul palco, ma anche tanti al lavoro dietro le quinte per il successo della manifestazione". (ANSA).