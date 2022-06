Manifestazione a Trento per intervento ministro Giovannini

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Oltre cento manifestanti di tutte le età stanno protestando a poche decine di metri dal Teatro Sociale di Trento, dove è in corso l'incontro con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito della 17/a edizione del Festival dell'economia. La manifestazione è organizzata dal Sindacato di base multicategoriale e Confederazione unitaria di base. Sono presenti anche attivisti dei centri sociali e dei comitati No Tav con slogan, bandiere e manifesti contro la guerra e per chiedere al Governo l'aumento dei salari, più diritti per i lavoratori e giustizia sociale.

I manifestanti hanno cercato di raggiungere il teatro, ma sono stati bloccati in una via laterale da un cordone di polizia in assetto antisommossa. (ANSA).