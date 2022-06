Tonina,cooperazione caposaldo economico-sociale del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - "Il mondo della cooperazione rappresenta per la nostra provincia uno dei capisaldi della realtà economico-sociale. Oggi abbiamo sfide enormi da affrontare: ci lasciamo alle spalle la pandemia, ma abbiamo davanti agli occhi macerie più immateriali che materiali". Così - informa una nota - il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, in occasione dell'incontro "Il ruolo della cooperazione in un mondo che sta cambiando", tra i primi in programma nella 17/a edizione del festival dell'economia di Trento.

"La cooperazione e la nostra autonomia, possono tornare ad essere protagoniste su temi a noi particolarmente cari, ma anche al centro di questo festival, quali la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale, la ricerca e l'innovazione al welfare", ha concluso Tonina. (ANSA).