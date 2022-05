Oberalp, a Kiefersfelden la nuova sede del marchio Dynafit

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - È stata posata a Kiefersfelden, in Germania, la prima pietra della nuova sede Dynafit del Gruppo Oberalp di Bolzano. L'edificio di acciaio e vetro caratterizzato da due triangoli incrociati è stato progettato dallo studio di architettura "Barozzi-Veiga" di Barcellona e, a partire da dicembre 2023, spiega una nota, "offrirà a tutti i visitatori un'immersione nel mondo del marchio sportivo.

"Chiunque voglia costruire un landmark architettonico ha una grande responsabilità ed è per questo che abbiamo deciso di bandire un concorso internazionale tra alcuni dei più rinomati archistar - afferma Heiner Oberrauch, presidente del Gruppo Oberalp - Questo edificio sarà il luogo in cui nasceranno le idee di nuovi prodotti, per aiutare gli appassionati della montagna a diventare dei veri e propri atleti della montagna".

L'edificio futuristico dall'aspetto minimalista, sviluppato su sei piani e alto 32 metri, sarà un'"icona architettonica" situata nei pressi dell'autostrada. "Chiunque si sposterà dall'Europa settentrionale alle Alpi, passerà di qua - afferma Christoph Engl, Ceo del Gruppo Oberalp, convinto della scelta della posizione della nuova sede - ed il nostro personale potrà approfittare ogni giorno delle montagne circostanti per trovare idee ancora più innovative per gli atleti della montagna".

