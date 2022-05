Covid: lieve aumento dei ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - In Alto Adige sono in lieve aumento i ricoveri. Nei normali reparti si trovano 37 pazienti (+2) e 'riapre' la terapia intensiva che ospita ora un paziente.

Un letto è invece occupato nella cosiddetta "subintensiva", che per la prima volta dall'inizio della pandemia viene evidenziata nel bollettino dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Finora veniva infatti conteggiata assieme alla terapia intensiva. Non si registrano decessi e 221 nuovi casi (9 tramite pcr e 212 tramite test antigenici). I ricoveri sono in lieve aumento.

(ANSA).