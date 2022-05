Covid: nessun decesso in Trentino, 303 i nuovi casi postivi

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Zero decessi, 303 nuovi casi postivi al Covid su 1.885 tamponi in Trentino. Sono risultati positivi al molecolare 9 soggetti (su 120 test effettuati) e 294 all'antigenico (su 1.765 test effettuati). I pazienti ricoverati - precisa il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sono 60, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. I casi attivi in Trentino sono 3.021. I vaccini somministrati sono 1.218.841, di cui 428.072 seconde dosi e 340.312 terze dosi. I guariti sono 313 in più, per un totale di 160.302 da inizio pandemia. (ANSA).