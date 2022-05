Concorso vini Trentino Alto Adige, 110 etichette in gara

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Si terrà giovedì 12 e venerdì 13 maggio a San Michele all'Adige, in Trentino, quinta edizione del concorso sui vini del territorio organizzato dalla Fondazione Edmund Mach. Sono 110 le etichette in gara, con 55 cantine del Trentino-Alto Adige presenti, 4 tipologie di vino suddivise in annate, due giorni di degustazioni a cura di una qualificata commissione composta da 30 esperti. L'apertura del concorso è prevista, presso la Sala Versini del Palazzo Ricerca e Conoscenza, giovedì 12 maggio, alle ore 8.30. Apriranno l'evento il direttore generale Mario Del Grosso Destreri, il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, Manuel Penasa, il responsabile del Dipartimento istruzione post secondaria nonché referente organizzativo, prof. Andrea Panichi.

Quest'anno i vini protagonisti della manifestazione, autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come concorso ufficiale, saranno Teroldego Rotaliano Dop, Trentino Dop con indicazione di vitigno Pinot grigio e Lagrein, Alto Adige Südtirol Dop con indicazione di vitigno Pinot grigio, Kerner e Lagrein.

Il concorso si propone anche come opportunità didattica per gli studenti del Corso enotecnico per iniziare a prendere confidenza con i vini prodotti nel territorio e con le aziende produttrici. (ANSA).