Esercito: Würth punta su competenze degli alpini in congedo

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Si è tenuta a Bolzano, presso il Circolo Unificato dell'Esercito, la firma della convenzione tra il Ministero della Difesa e l'azienda Würth Italia, volta ad agevolare la ricollocazione nel mondo del lavoro per i militari congedati.

L'accordo siglato nasce infatti con l'intento di favorire, nell'interesse del sistema imprenditoriale, l'incontro fra domanda e offerta occupazionale, sostenendo ogni possibile azione per agevolare il reperimento sul mercato del lavoro di risorse umane qualificate, attraverso l'utilizzo di strumenti d'indirizzo, informazione e formazione, idonei a superarne eventuali difficoltà.

L'iniziativa che rientra, tra le opportunità garantite dal progetto "sbocchi occupazionali" gestito dal Ministero della Difesa in tutte le regioni italiane, per il tramite degli Uffici competenti per territorio, si aggiunge alle numerose attività di sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati delle Forze Armate. Una buona parte di militari congedati presentano numerose affinità con i profili professionali ricercati dalle società che si occupano di trasporti e logistica. Durante la presentazione è intervenuta l'hr director di Würth, Lucia Simonato che ha affermato: "Siamo orgogliosi di aver avviato la collaborazione con il Comando delle Truppe Alpine: una partnership preziosa che favorisce una grande opportunità di matching occupazionale". "In Würth, ci impegniamo da sempre per favorire la valorizzazione dei percorsi formativi dei nostri collaboratori e l'implementazione di soluzioni innovative per la ricerca di nuove risorse. Grazie alle competenze acquisite durante il percorso militare, i giovani ragazzi delle Forze Armate potranno inserirsi perfettamente nel contesto lavorativo stimolante messo a disposizione da Würth Italia". (ANSA).