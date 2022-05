Alto Adige: Di Maio e Schallenberg a Bolzano l'11 giugno

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - I ministri degli esteri italiano, Luigi Di Maio, ed austriaco, Alexander Schallenberg, saranno a Bolzano, il prossimo 11 giugno, per un evento nel trentesimo anniversario della chiusura della vertenza davanti all'Onu per l'Alto Adige con il rilascio da parte dell'Austria della cosiddetta "quietanza liberatoria".

L'appuntamento rientra fra le iniziative promosse dalla Provincia di Bolzano per il 50/o anniversario del secondo statuto di autonomia e sarà collegato ad un convegno scientifico organizzato in collaborazione con l'Eurac.

"Sarà l'occasione per ripercorrere i passi compiuti da allora - ha commentato il presidente altoatesino, Arno Kompatscher - ma anche per discutere delle questioni ancora aperte o che si sono aperte nel frattempo, come la giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma della Costituzione del 2001".

(ANSA).