Migranti: madre e figli su treno merci da Brennero a Monaco

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - La polizia tedesca ha scoperto alla stazione di Monaco sei migranti, appena scesi da un treno merci proveniente dal Brennero, tra loro una donna 36enne con i suoi figli di 5, 6 e 11 anni e un'altra donna di 38 anni con un ragazzo 17enne. Sono tutti cittadini turchi. Si erano nascosti sul rimorchio di un tir che ha raggiunto la Germania su un vagone della cosiddetta Rola, "l'autostrada su rotaia" per ridurre il traffico pesante in autostrada. Alcuni addetti ai lavori della stazione di treni merci Monaco Est hanno visto circa nove persone allontanarsi dal treno. Sei sono state infine intercettate dalla polizia. Nonostante il viaggio in condizioni molto precarie sono in buone condizioni di salute, informa la polizia. (ANSA).