Trento Film Festival: il Gran Premio a "Gaucho Americano"

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - La Giuria internazionale del 70/o Trento Film Festival ha assegnato al film Gaucho Americano di Nicolás Molina la prestigiosa Genziana d'oro come miglior film - "Gran Premio Città di Trento". Ambientato nel vasto e aspro paesaggio del West americano, il film segue Joaquín e Victor, entrambi gauchos della Patagonia, assunti come allevatori di pecore per lavorare in un ranch, mostrando la complessità del vivere in una terra straniera. "In questa tenera, ironica e particolarmente onesta interpretazione del mito del cowboy, rivisto attraverso gli occhi di due gauchos della Patagonia, le culture si scontrano e tutti sognano una vita migliore. Il regista cileno Nicolás Molina - anche direttore della fotografia - descrive magnificamente le difficoltà quotidiane dei due protagonisti, dimostrando quale prezzo ha per alcuni il 'sogno americano'", si legge nella motivazione della Giuria.

La Genziana d'oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna - Premio Cai è andata invece al film cinese Dark Red Forest; la Genziana d'oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio "Città di Bolzano" a La panthère des neiges. Le Genziane d'argento per il Miglior contributo tecnico-artistico a Akeji, le souffle de la montagne e per il Miglior cortometraggio al basco Heltzear. Premio della Giuria a Lassù di Bartolomeo Pampaloni. (ANSA).