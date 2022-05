Ucraina: Curcio, mantenere alto il monitoraggio accoglienza

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - "A livello nazionale stiamo parlando di 107 mila ucraini, per il 90% donne e bambini. Molti trovano ancora accoglienza nella rete familiare e amicale. Il nostro obiettivo è mantenere alto il monitoraggio". Lo ha detto il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio a Bolzano, dove ha visitato le strutture di accoglienza e ha incontrato il governatore Arno Kompatscher.

Secondo Curcio, "l'evoluzione non dipende da noi ma purtroppo dalla guerra. Il sistema per il momento sta dando grande soddisfazione, ma dobbiamo essere sempre pronti". Circa un milione di persone è rientrato in territorio bellico, "ma non significa che c'è un flusso di rientro ben definito". "Tutto dipenderà dall'evolversi della situazione in Ucraina. Fare una previsione sui flussi è difficile. Molte persone arrivate in Italia avevano già legami, mentre la gran parte dei profughi è rimasta nelle zone limitrofe", ha proseguito.

"Il tema dei bambini è di grande importanza, anche nelle pratiche e nella registrazione, mi piace molto lo spazio all'aperto dedicato a loro qui a Bolzano, dove il bambino è tutelato e può dare sfogo alle proprie fantasie ed è proprio quello che manca a questi bambini", ha concluso Curcio. (ANSA).