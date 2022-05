Dolomiti Superski, conclusa la stagione della ripartenza

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - Si è conclusa ufficialmente lo scorso primo maggio con un gran numero di appassionati di sci all'area sciistica Faloria/Cortina d'Ampezzo, la stagione invernale 2021-22 di Dolomiti Superski. Per Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, "è stata una stagione invernale ricca di incertezze all'inizio, che si è però conclusa con un notevole successo grazie al grande impegno di tutti gli operatori del settore". La stagione di Dolomiti Supersummer inizia il 21 maggio prossimo.

L'inizio stagione (le prime aperture sono avvenute per circa la metà dei comprensori il 27 novembre 2021, la seconda metà ha aperto una settimana dopo) è stato un grande successo. Si percepiva davvero la grande voglia di sciare degli appassionati e anche i media internazionali hanno fatto la fila per documentare la ripartenza dopo un inverno di chiusura totale.

Rispetto a domenica 16 dicembre 2018, si sono potuti registrare +5,2% di passaggi e +6,1% di prime entrate. Rispetto allo stesso giorno della stagione 2017 gli incrementi sono stati addirittura di +38,8% e +29,9%. Il confronto diretto con l'inizio della stagione 2019, la stagione record in assoluto, risulta invece più debole. Il periodo principale delle vacanze invernali tra Natale 2021 l'Epifania 2022, invece, ha fatto registrato un leggero rallentamento rispetto al 2018-19, con i passaggi in aumento del +1,31% ma i primi ingressi e le giornate sci in calo rispettivamente dello 0,9 e del 3,19%. Rispetto alla stagione record 2019-20, tuttavia, il divario su tutti e tre i parametri chiave è risultato del 6-15%. In questa fase della stagione è stato registrato un numero medio di passaggi giornalieri di 1,85 milioni e 137.000 primi ingressi. Nel 2019-20 entrambi i dati erano leggermente migliori. (ANSA).