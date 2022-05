Dormizil chiude dopo 172 notti, ma continua ad aiutare

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - Per quasi mezzo anno, 137 volontari da tutto l'Alto Adige hanno dato a 35 senzatetto a Bolzano un letto caldo nel freddo inverno. Hanno fornito 172 servizi di notte e colazione al Dormizil. Sono stati contati un totale di 4.300 pernottamenti. Il 10 novembre 2021, il dormitorio per i senzatetto in via Renon 25 a Bolzano ha aperto la sua porta per la prima volta e l'ha chiusa ieri. Alcuni senzatetto sono stati ospiti del dormitorio per tutto il tempo, altri solo per qualche settimana.

Nell'edificio di tre piani, che la Fondazione privata della famiglia Haselsteiner ha messo a disposizione gratuitamente per 30 anni all'associazione Housing First Bozen EO, c'è posto per 25 persone. La casa era costantemente al completo. "Quasi ogni giorno, più persone senza tetto hanno chiesto di essere accolte perché non ci sono posti decenti per loro per dormire in città.

La società civile altoatesina ha dimostrato ciò che è possibile con la perseveranza e la coesione: portare i senzatetto ai margini della società nel centro della città e incontrarli alla pari in una struttura piccola e ben organizzata", raccontano gli organizzatori. "Grazie a una famiglia benefattrice, otto dei senzatetto possono ora passare l'estate in due appartamenti privati, altri hanno trovato lavoro e alloggio, alcuni torneranno in strada. Con l'Ipes è stato trovato un accordo per poter mettere a disposizione un appartamento a un senzatetto".

Dormizil riaprirà in autunno. Dalla primavera del 2023, la casa sarà convertita in piccoli appartamenti permanenti per i senzatetto. (ANSA).