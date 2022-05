Covid: 99 nuovi casi in Trentino, ricoveri in aumento

(ANSA) - TRENTO, 02 MAG - Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi per Covid-19 in Trentino. I nuovi casi di contagio sono 99. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi individuati con i tamponi molecolari sono quattro (su 75 test effettuati), mentre 95 quelli individuati con gli antigenici (su 673 test effettuati). Attualmente ci sono 3.709 casi attivi in provincia di Trento, 99 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati salgono a 79 (+9), di cui quattro in rianimazione (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati dodici nuovi ricoveri e tre dimissioni.

I vaccini somministrati sono 1.215.363, di cui 427.896 seconde dosi e 337.131 terze dosi. Ieri non vi erano classi con sospensione dell'attività didattica in presenza. (ANSA).