Crisi Svp: Widmann, non voterò per riduzione giunta

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - "Non voterò a favore della riduzione della giunta provinciale perché politicamente è un grande errore". Lo ha dichiarato l'assessore della Provincia di Bolzano, Thomas Widmann (Svp), al quale un mese fa sono state ritirate le competenze, che ha quindi escluso di dimettersi .

Widmann ritiene che la sua posizione non sia isolata nel gruppo consiliare della Svp: "Ci sarebbero i numeri per non far passare la proposta di riduzione della giunta - ha detto - ma ciò significherebbe un'altra grave spaccatura". (ANSA).