Nuovo ospedale Trento, due indagati per turbativa d'asta

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Sotto la direzione della Procura distrettuale di Trento la Guardia di finanza ha eseguito delle perquisizioni a Rovigo, presso la sede della Guerrato, società nominata "soggetto promotore del progetto" nella gara (base d'asta di circa 1,7 miliardi di euro) bandita dalla Provincia autonoma di Trento per la progettazione e costruzione del Nuovo ospedale di Trento, il maggior polo sanitario della Regione Trentino Alto Adige, e la gestione (per 25 anni) dei servizi correlati.

Oltre alle perquisizioni, estese anche all'abitazione dell'amministratore pro tempore, Antonio Schiro, che è indagato - precisa la Guardia di finanza - sono stati acquisiti documenti anche presso gli uffici della Provincia autonoma di Trento, interessati dalla procedura concorsuale. È indagato anche Rosario Fiorentino, attuale amministratore della società maltese Auriga.

I reati ipotizzati dalla Procura distrettuale di Trento sono turbativa d'asta e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, per avere utilizzato un mezzo fraudolento al fine di turbare la gara relativa al Nuovo ospedale di Trento, mediante la sottoscrizione e presentazione di una falsa attestazione di finanziamento la cui eventuale assenza avrebbe costituito elemento di esclusione dalla gara. Viene contestato anche l'esercizio abusivo di attività finanziaria, per la mancata autorizzazione della società maltese a concedere finanziamenti in Italia. (ANSA).