Spari in via Sassari, arrestato bolzanino di 55 anni

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - La polizia ha rintracciato ed arrestato l'uomo che nel primo pomeriggio di oggi aveva sparato dei colpi di pistola contro il condominio al civico 59 di via Sassari a Bolzano. Si tratta di un bolzanino di 55 anni, pregiudicato, che è stato fermato dalla polizia, in un'altra zona della città, nel suo furgone grigio con il quale era fuggito dopo aver esploso i colpi di pistola. Aveva ancora con sé l'arma, che è stata sequestrata. Ora l'uomo dovrà spiegare il movente del folle gesto, che solo per un caso fortuito non ha avuto tragiche conseguenze. (ANSA).