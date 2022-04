Teatro e musica, protocollo d'intesa Trento-Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Per la prima volta Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e Coordinamento Teatrale Trentino intrecciano le loro potenzialità. Un protocollo d'intesa è stato siglato dai presidenti dei tre enti, Giovanni Salghetti Drioli, Sergio Divina e Loreta Failoni. Un accordo istituzionale volto a sviluppare e favorire la produzione dello spettacolo dal vivo, razionalizzate le risorse, favorire l'allargamento di pubblici, promuovere la crescita delle potenzialità artistiche grazie alla pubblicazione di bandi e progetti di formazione mirati. Il primo segno concreto è la Stagione Regionale Contemporanea, che si svolgerà a Bolzano e Trento già dall'anno teatrale 2022/2023. Un'unica rassegna e un unico abbonamento.

Su questa linea inoltre, si colloca la piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale, promossa dai tre enti e sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige che si occuperà della pianificazione, promozione e del sostentamento dello spettacolo professionale locale sul territorio regionale.

Gli spettacoli selezionati - a seguito della pubblicazione di un bando - prenderanno parte a una tournée regionale entro il 2022.

In quest'ottica si colloca un evento speciale: una forma di concertazione tra attori e orchestra che omaggerà Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario dalla nascita. Un progetto che rappresenta la prima ideazione e coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Haydn. "Scritti Corsari e Lettere Luterane, ma anche la poesia del grande intellettuale, vengono riproposti in una nuova lettura con la "drammaturgia di Leo Muscato e Laura Perini per attrici e attori e l'Orchestra Haydn diretta dal Maestro Marco Angius. Lo spettacolo inaugurerà le stagioni 2022/2023 dello Stabile di Bolzano al Teatro Comunale e al Puccini di Merano e quella del Centro Santa Chiara al Teatro Sociale di Trento. (ANSA).