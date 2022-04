Muore travolto da escavatore a Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Infortunio mortale sul lavoro a Vipiteno. Una persona è morta, poco prima delle 15.30, travolta dal piccolo escavatore che stava manovrando su un ripido prato in località Mazzes. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza, il Pelikan 2 dell'elisoccorso i vigili del fuoco ed il soccorso alpino. Accertamenti sulle cause dell'incidente vengono effettuati dai carabinieri.

In un altro incidente, a Sluderno, è rimasta gravemente ferita una persona investita da una griglia di costruzione.

(ANSA).