Covid: in Trentino 107 nuovi casi e 63 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Nessun decesso per Covid e 107 nuovi contagi in Trentino. Negli ospedali i ricoverati diventano 63 dopo che ieri si sono registrati 12 nuovi ingressi a fronte di zero dimissioni. Sempre 2 (come ieri) i pazienti in rianimazione. Infine, 166 nuovi guariti portano il totale da inizio pandemia a 150.907. (ANSA).