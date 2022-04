Donna di 48 anni investita a Trento, è grave in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - Una donna di 48 anni residente a Trento è rimasta ferita in modo grave e si trova in osservazione al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata investita da un auto, una Toyota Yaris, in via Pranzelores, nella zona dei Solteri. L'incidente si è verificato poco prima delle 15. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la polizia locale di Trento, che si occupa dei rilievi.

(ANSA).