Crisi Svp: oggi il verdetto del 'parlamentino' del partito

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - E' atteso per questo pomeriggio il verdetto del 'parlamentino' della Svp che dovrebbe segnare l'uscita dalla crisi che la Volkspartei sta attraversando in questi giorni. Alle ore 14.30 si riunisce velocemente l'ufficio di presidenza del partito di raccolta dei sudtirolesi, alle 14.45 tocca alla direzione e alle 16.00 infine (in parte solo online) al Parteiausschuss. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il 'parlamentino', che è secondo organo della Svp dopo l'assemblea, discuterà la riduzione della giunta provinciale da nove a otto fino alla fine della legislatura nell'autunno 2023.

Il ridimensionamento andrebbe poi comunque varato dal consiglio provinciale.

Ormai due settimane fa, dopo la pubblicazione di un libro inchiesta sullo scandalo Sad, il governatore Arno Kompatscher aveva ritirato le competenze all'assessore Thomas Widmann che però finora non si è dimesso, pretendendo di essere sfiduciato dal consiglio provinciale che lo aveva eletto. (ANSA).