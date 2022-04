Covid: Trentino; un decesso e 439 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - In Trentino sono 6 i casi positivi di Covid-19 rilevati ieri dal tampone molecolare su 296 test effettuati, e 433 quelli positivi all'antigenico, su 3.360 test.

I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In totale i nuovi casi odierni sono 439.

Nella giornata di oggi si registra inoltre 1 deceduto, in ospedale. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 7. Nella giornata di ieri sono stati registrati inoltre 9 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. In ospedale oggi ci sono 3 pazienti che necessitano delle terapie intensive. Fanno parte dei 63 attualmente ricoverati, 41 in media intensità e 19 in alta intensità. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è 1.208.176, di cui 427.453 con seconda dose e 330.532 terza dose. (ANSA).