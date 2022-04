Incendi: fiamme nel bosco sopra Vilpiano

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - I vigili del fuoco sono in azione a Vilpiano, dove nei boschi sopra l'abitato nel pomeriggio si è sviluppato un incendio. La scarsità d'acqua in zona e il vento forte stanno complicando le azioni di spegnimento. Per portare l'acqua nella zona i vigili del fuoco hanno dovuto posare dei tubi per diverse centinaia di metri. E' intervenuto anche un elicottero antincendio. (ANSA).