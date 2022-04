Covid: in Trentino 473 nuovi contagi, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Per il quarto giorno di fila non ci sono decessi per Covid in Trentino. Sono invece 473 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore, precisa il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I pazienti ricoverati aumentano ancora e si portano a 64 (erano 60 nel precedente bollettino), di cui 3 in terapia intensiva (dato stabile).

Ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri a fronte di 5 dimissioni. Le classi scolastiche con sospensione della didattica in presenza rimangono ancora 7. Le vaccinazioni hanno raggiunto 1.207.744 somministrazioni, di cui 427.395 seconde dosi e 330.182 terze dosi. (ANSA).