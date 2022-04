Crisi Svp: prosegue braccio di ferro Kompatscher-Widmann

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - Prosegue nel consiglio provinciale di Bolzano il braccio di ferro tra il governatore Arno Kompatscher e l'assessore e collega di partito Thomas Widmann.

Durante la seduta straordinaria, chiesta dall'opposizione in merito alle tensioni nella maggioranza dopo la pubblicazione di un libro inchiesta sullo 'scandalo Sad', il presidente della giunta ha ribadito di aver ritirato le competenze a Widmann, perché "la perdita di fiducia reciproca è sotto gli occhi di tutti", e di avergli chiesto di dimettersi.

L'assessore ha poi preso la parola per replicare che "se un datore di lavoro non è soddisfatto di un suo collaboratore lo licenzia e non gli chiede di dimettersi". In sostanza Widmann pretende, come già detto la scorsa settimana in una conferenza stampa, che Kompatscher lo sfiduci in consiglio provinciale.

