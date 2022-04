Crisi Svp: seduta straordinaria del consiglio provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - Su richiesta dell'opposizione il consiglio provinciale di Bolzano si è riunito questo pomeriggio per una seduta straordinaria. Il tema è la situazione all'interno della maggioranza dopo la pubblicazione delle intercettazioni sullo scandalo Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige.

L'opposizione non ha comunque presentato una mozione di sfiducia. "Il consiglio provinciale non può essere ostaggio di questa situazione politica", ha detto in apertura dei lavori il primo firmatario Sven Knoll della Sued-Tiroler Freiheit.

Nel frattempo è stata aggiornata a mercoledì la riunione del gruppo consiliare della Svp per discutere la posizione del capogruppo Gert Lanz. Il 'voto di sfiducia', previsto in un primo momento per questa mattina, è stato rinviato per non correre il rischio di presentarsi alla seduta straordinaria senza capogruppo.

L'assessore alla sanità Thomas Widmann, al quale il governatore Arno Kompatscher ha ritirato la scorsa settimana le competenze ma che per il momento non si è dimesso, ha convocato una conferenza stampa per domani. "Mi preme precisare - comunica Widmann - che per il periodo in cui non mi sono assegnate specifiche competenze da assessore rinuncerò alla mia indennità di carica e donerò l'importo a favore di un progetto sociale dell'amministrazione provinciale." Venerdì la direzione della Svp aveva ribadito la necessità delle quattro dimissioni chieste una settimana fa dal segretario Phlipp Achammer e del governatore Arno Kompatscher per superare la crisi all'interno della Volkspartei.