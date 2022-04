Covid: in Trentino due decessi e 401 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Sono due le persone decedute nelle ultime 24 ore in Trentino a causa del Covid. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambe ultra ottantenni e con patologie pregresse. A quanto riporta il bollettino dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, solo uno dei due era vaccinato.

I nuovi casi di contagio individuati sono 401, a fronte di 3.627 tamponi antigenici effettuati (di cui 385 sono risultati positivi) e 262 tamponi molecolari (di cui 16 risultati positivi). Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano sette.

In ospedale ci sono 58 persone, di cui tre in terapia intensiva. Ieri vi sono state nove dimissioni e otto nuovi ingressi.

Sul fronte delle vaccinazioni, si registrano 1.205.741 di somministrazioni, di cui 427.189 seconde dosi e 328.435 terze dosi. (ANSA).