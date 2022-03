Crisi Svp: appello congiunto Achammer-Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Il segretario Svp Philipp Achammer e il governatore altoatesino Arno Kompatscher rivolgono un appello all'unità ai funzionari locali della Volkspartei. "In questi giorni ripetutamente si parla di lotte di schieramenti 'con me o contro di me' e si ipotizzano addirittura elezioni anticipate", affermano Achammer e Kompatscher, respingendo decisamente queste ipotesi. "Siamo consapevoli del fatto che ora serve una proposta comune per calmare le acque all'interno del partito e al suo esterno". "Ci assumiamo questa responsabilità in vista della seduta d'urgenza della direzione della Svp domani", concludono il segretario e il governatore. (ANSA).