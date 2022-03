Femminicidio in Trentino, marito uccide moglie e si spara

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - È Viviana Micheluzzi, apicoltrice di 51 anni, la donna uccisa dal marito in Trentino a colpi di pistola. L'uomo Mauro Moser, 56 anni, le ha sparato con una pistola che poi ha rivolto contro di sé. A trovare i corpi sono stati i figli della coppia, che hanno tra i 20 ed i 25 anni e sono sotto shock. La tragedia è avvenuta fuori dal paese di Castello di Molina di Fiemme, dove la famiglia vive, in località Dos del In. I corpi, così come la pistola, sono stati trovati nei pressi di alcuni salti di roccia, sovrastanti la strada di fondo valle. Una zona vicina alla pista ciclabile del paese, dove ci sono molti prati e dove la donna teneva alcune delle sue arnie.

La dinamica appare chiara ma sui corpi sarà disposta l'autopsia e saranno utili anche gli elementi raccolti dalla Scientifica sul posto. Restano da chiarire le cause del gesto di Moser. Le indagini sono in mano al Procura di Trento. (ANSA).