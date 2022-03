Covid: nessun decesso e 625 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Nessun decesso per il Covid-19 e 625 nuovi contagi: lo segnala il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in Trentino.

I nuovi contagi rilevati sono 625 su poco più di 5.300 tamponi. Nel dettaglio, 19 sono stati i casi positivi rilevati al molecolare (su 337 test effettuati) e 606 all'antigenico (su 4.970 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Resta sostanzialmente stabile il numero di persone ricoverate per Covid-19 che sale di una unità e si porta a quota 58. Di queste sono sempre 2 le persone che rimangono in terapia intensiva. Ieri, infatti, si sono registrati 6 ricoveri e 5 dimissioni. Sono 560, infine, i guariti che dall'inizio pandemia diventano così 143.136. (ANSA).