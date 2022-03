Forum ANSA con il governatore trentino Fugatti

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - La ripartenza dopo l'emergenza sanitaria e la gestione di quella causata dalla guerra in Ucraina e dall'arrivo dei profughi, saranno due dei temi del Forum ANSA in programma domani con il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. Il governatore ne parlerà con il direttore dell'Agenzia Luigi Contu. Il Forum sarà trasmesso in diretta streaming alle 12 su ANSA.it e sulla pagina Facebook di ANSA. (ANSA).